Журнал "Врач-аспирант"
На основании заключения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 25 мая 2012 года №22/49 журнал "Врач-аспирант" включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Главный редактор
Есауленко Игорь Эдуардович, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)
Заместитель главного редактора
Кравец Олег Яковлевич, д-р техн. наук, профессор (Воронеж)
Ответственный секретарь
Логвин Евгений Васильевич (Саратов)
Редакционный совет
1) Буткевич Александр Цезаревич, д-р мед. наук, профессор (Москва)
2) Каюмов Улугбек Каримович, д-р мед. наук, профессор (Ташкент, Узбекистан)
3) Клейн Кирилл Владимирович, д-р мед. наук (Липецк)
4) Кравец Бронислава Борисовна, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)
5) Луцевич Олег Эммануилович, д-р мед. наук, профессор (Москва)
6) Синюкова Галина Тимофеевна, д-р мед. наук, профессор (Москва)
7) Фролов Михаил Вадимович, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)
8) Шайн Айзик Абрамович, д-р мед. наук, профессор (Тюмень)
Редакция
Россия, 394077, г. Воронеж, ул. 60-й Армии, 25-120
Телефон: +7 (4732) 66-76-53
Факс: +7 (4732) 66-12-53