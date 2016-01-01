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На основании заключения Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 25 мая 2012 года №22/49 журнал "Врач-аспирант" включен в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Главный редактор

Есауленко Игорь Эдуардович, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)

Заместитель главного редактора

Кравец Олег Яковлевич, д-р техн. наук, профессор (Воронеж)

Ответственный секретарь

Логвин Евгений Васильевич (Саратов)

Редакционный совет

1) Буткевич Александр Цезаревич, д-р мед. наук, профессор (Москва)

2) Каюмов Улугбек Каримович, д-р мед. наук, профессор (Ташкент, Узбекистан)

3) Клейн Кирилл Владимирович, д-р мед. наук (Липецк)

4) Кравец Бронислава Борисовна, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)

5) Луцевич Олег Эммануилович, д-р мед. наук, профессор (Москва)

6) Синюкова Галина Тимофеевна, д-р мед. наук, профессор (Москва)

7) Фролов Михаил Вадимович, д-р мед. наук, профессор (Воронеж)

8) Шайн Айзик Абрамович, д-р мед. наук, профессор (Тюмень)

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